Telefonate di minacce al centralino della polizia: scovati grazie ai tabulati, 3 denunciati

Telefonate anonime nel cuore della notte, insulti gratuiti e minacce pesanti dirette sia ai singoli agenti che, più in generale, all’intera Istituzione. Una vera e propria pioggia di molestie verbali che, per giorni, ha preso di mira il centralino del Commissariato di polizia di Nicosia, finendo per congestionare le linee e paralizzare il delicato lavoro del Centro operativo e telecomunicazioni, con il rischio concreto di bloccare i soccorsi per i cittadini.

Il controllo dei tabulati

La spirale di provocazioni si è però interrotta grazie alla determinazione degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. Gli investigatori, incrociando i tabulati telefonici con la loro profonda e capillare conoscenza del tessuto sociale e del territorio locale, sono riusciti a risalire ai titolari di quelle voci anonime. Il bilancio dell’operazione è di tre persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

I reati

I tre indagati dovranno adesso rispondere, in concorso tra loro, di reati pesanti: molestie e disturbo alle persone, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, fino all’interruzione di pubblico servizio. L’attività si inserisce nel quotidiano e silenzioso fronte della Polizia per la tutela della sicurezza pubblica