Maltempo, nuovo acquazzone nell’Ennese

Nuovo acquazzone nell’Ennese che da un paio di giorni deve convincere con il maltempo, tornato con prepotenza dopo una tregua. Le strade del capoluogo sono state inondate dalla pioggia e chi era in auto è stato costretto a fermarsi perché, ad un certo punto, non c’era molta visibilità.

Acqua a fiumi

L’acqua è scesa a fiumi a valle, come emerge in un video che vi proponiamo, ma, al momento, non si registrano criticità. Altro discorso riguarda le strade provinciali e statali: la Statale 192, in prossimità dell’incrocio con la Sp4 per Valguarnera stamane si è presentata piena di fango e detriti.

Tromba d’aria nel Siracusano

Ancora maltempo nella zona nord del Siracusano, in particolare tra Carlentini e Pedagaggi.

La tromba d’aria a Pedagaggi

Nella giornata di ieri, in piena allerta gialla, una tromba d’aria, come si vede nel video di 3B Meteo pubblicato su TikTok, si è abbattuta a Pedagaggi, creando non pochi danni ad alcune abitazioni, i cui tetti sono volati via, ed agli appezzamenti di terreno: sono stati colpiti gli agrumeti, uliveti secolari e vigneti situati in contrada Fontanelle.

Pioggia a Carlentini

Nel primo pomeriggio, a Carlentini la pioggia ha allagato numerose strade e sono state pure in questo caso tante le richieste di intervento. Ci sono stati alberi che sono stati abbattuti per via del maltempo: i tronchi sono finiti sulle strade e questo ha creato tanti rallentamenti alla circolazione. E’ già iniziata la conta dei danni causati dalla tromba d’aria.