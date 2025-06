Stop alle truffe, accordo tra Prefettura e Comune di Enna

Il Comune di Enna riceverà un contributo di circa 19 mila euro dal ministero dell’Interno per promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione delle truffe. Un fenomeno in forte crescita e che vede come vittima gli anziani, da qui l’esigenza di creare una rete di protezione. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi, presso la sede del Palazzo del Governo, tra il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito e il Sindaco del Comune di Enna, Maurizio Dipietro.

Le iniziative

Nell’ambito del Protocollo “saranno organizzate mirate campagne di sensibilizzazione multimediali sulle diverse tipologie di truffe agli anziani, nonché sui comportamenti da praticare per difendersi dai malintenzionati. Si provvederà, altresì, all’organizzazione di percorsi formativi diretti agli anziani e agli operatori della Polizia Locale e dei Servizi Sociali del Comune” si legge nella nota della Prefettura.