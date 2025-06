Acqua, slitta la sospensione in 3 Comuni, turnazione a Villarosa

Sono stati spostati al 24 giugno i lavori di Siciliacque per i collegamenti del nuovo tratto di acquedotto in contrada Salve Regina. Gli interventi, che come comunicato da AcquaEnna, sarebbero dovuti iniziare il 18 giugno e ciò avrebbe comportato l’interruzione del servizio idrico ma per ragioni non chiarite i lavori sono stati sospesi.

La nuova comunicazione

Nella mattinata di oggi, è arrivata la nuova comunicazione del gestore idrico che annuncia una nuova data, come disposto da Siciliacque, per l’inizio degli interventi, slittati al 24 giugno, per cui, “a partire dalle ore 8,00 del 24/06/2025 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei comuni” di Nicosia, Sperlinga e Cerami.

Acqua ogni 4 giorni nelle aree periferiche di Villarosa

Nelle aree periferiche di Villarosa, invece, è scattata la turnazione idrica che ha avuto il via nella giornata di ieri. La ragione consiste negli interventi di manutenzione. Ci sarà acqua ogni 4 giorni. Ecco come avverrà la ripartizione.

A partire da giovedì 19/06/2025 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 07:00 del 20/06/2025 (ogni quattro giorni) nella S.S. 121 dal Km 117+400 (da Chiesa Bivio Catena verso Enna). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 23/06/2025, 27/06/2025 e così a seguire.

A partire da venerdì 20/06/2025 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 07:00 del 21/06/2025 (ogni quattro giorni) nella c.da denominata “Meschino Mio”. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 24/06/2025, 28/06/2025 e così a seguire;

A partire da sabato 21/06/2025 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 07:00 del 22/06/2025 (ogni quattro giorni) nelle c.da denominata “Cozzo Lampo”. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 25/06/2025, 29/06/2025 e così a seguire.

A partire da domenica 22/06/2025 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 07:00 del 23/06/2025 (ogni quattro giorni) nelle c.da denominata “Quattro Aratate”. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 26/06/2025, 30/06/2025 e così a seguire;