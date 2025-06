Yoga Day Festival, al via la terza edizione a Pergusa

Tutto pronto per la III^ edizione dello Yoga Day Festival, che si terrà domani, 21 giugno, a Pergusa, villa Pastorelli , dalle ore 8:00 alle ore 22:00, in contemporanea ai festeggiamenti dell’International Yoga Day in tutto il mondo, nella Giornata Internazionale dello Yoga, festa nata per far conoscere e celebrare i benefici esteriori ed interiori di questa pratica millenaria.

Sono attesi maestri di caratura internazionale che terranno pratiche e laboratori. Allo Yoga Day Festival, ore 15.00, lo spazio conferenze si trasformerà in un cerchio, il Salotto del Femminile. Moderato da Elisa Di Dio, insegnante e scrittrice, il salotto vedrà gli interventi di Gabriella Giubilaro, istituzione nel mondo dello yoga e co-fondatrice dell’Istituto Iyengar yoga italiano; Concetta Amata, psicologa, poetessa e cultrice della materia psicologica nelle università di Enna e Catania; Carmela Palumbo, biophilic designer, scrittrice ed esperta di architettura curativa; Marilisa Milano, presidente neo eletta, per CNA Impresa Donna. Contributi personali e professionali di ampio respiro, conoscenze, spunti di riflessione e provocazioni preziosissime in una intensa ora che vuole lasciare un segno.

Interventi sul potere curativo e trasformativo dello yoga lungo tutte le fasi di vita della donna e degli uomini, dal punto di vista della Giubilaro, che con una laurea in Fisica, ha dedicato tutta la sua vita allo yoga; di visioni antropologiche provocatorie sulla condizione psicologica della donna, degli uomini e della società parlerà Concetta Amata per condividere consapevolezza sulla responsabilità personale delle scelte; Carmela Palumbo affronta il tema dello spazio sulla relazione tra la persona e l’ambiente, secondo quali principi di benessere potrebbero essere plasmati gli spazi pubblici, così come quelli più intimi mentre Marilisa Milano si confronta sui numeri dell’imprenditorialità femminile, in Sicilia, nella nostra provincia, analisi e visioni in merito.

Anche i bambini avranno il loro spazio con un’area giochi costruita appositamente per loro e la possibilità di partecipare a laboratori. E dalle 18,30 i cancelli di villa Pastorelli saranno aperti agli appassionati di buona musica, buon cibo ed alte energie per l’Estatic Party. Fino alle ore 22:00 si terrà un djset con Madame Valerie, un concerto del gruppo Bhaktj con musiche devozionali e mantra, si potrà bere qualcosa nel bar a cura di Laura Lilla e degustare i piatti dello chef Alessio Faro . Tutto questo per celebrare il tramonto più spettacolare dell’anno in un posto fantastico con persone piene di vita.

Info e prenotazioni sul sito info@yogadayfestival.it