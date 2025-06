Antimafia, la Commissione farà tappa a Enna

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, venerdì 27 sarà ad Enna per proseguire la mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Alle 11, in prefettura, si terrà l’incontro con il prefetto, Maria Carolina Ippolito, con il questore, Salvatore Fazzino, con il comandante provinciale dei Carabinieri, Alfredo Beveroni, con il comandante provinciale della guardia di Finanza, Fulvio Marabotto, e con il capo centro della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Caltanissetta, Giuseppe Ialacqua

L’incontro con i magistrati

Alle 12.30, la commissione riprenderà i lavori con il procuratore capo della Repubblica al tribunale di Caltanissetta, Salvatore De Luca, con il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, Pasquale Pacifico, e con il procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Enna, Ennio Petrigni.

I sindaci

Infine, dalle 15, la commissione incontrerà i sindaci del libero consorzio comunale di Enna per

proseguire nel suo lavoro di ascolto degli amministratori siciliani sui problemi legati alla presenza

della criminalità di stampo mafioso nel territorio.