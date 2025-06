Lavori pubblici, che scontro tra Draià e Bruno

Scintille tra il consigliere di opposizione di Valguarnera Angelo Bruno e la sindaca Draià sulla convocazione della commissione Bilancio che riguarda nella fattispecie lo stato dei lavori pubblici. Bruno infatti, nella qualità di presidente convoca la commissione e la sindaca replica contestando modalità e tempi. Bruno -attraverso una nota- chiede alla sindaca di sapere che fine hanno fatto i lavori in itinere dopo la revoca dell’incarico all’ingegnere Giarratana, capo-ufficio tecnico del Comune.

L’affondo di Bruno

“È necessario capire- scrive- in riferimento ai molti lavori pubblici e alle numerose opere in cantiere cosa stia succedendo e come l’amministrazione comunale abbia intenzione di procedere. Per cui nella qualità di presidente della commissione Lavori Pubblici ho ritenuto opportuno convocare un’apposita commissione per mercoledì alle 17:00. Ho apprezzato non poco l’iniziativa della collega Filippa D’Angelo che ha chiesto agli uffici competenti chiarimenti sul campo sportivo. In commissione non intendiamo

parlare solo del campo di calcio ma di tante altre opere come la mensa scolastica, uno degli asili nido, secondo stralcio del plesso Sebastiano Arena, pubblica illuminazione, rifacimento strade C/da Marcato e

parte della via Sant’Elena e di tante altre opere. In commissione sono stati convocati oltre ai componenti anche il sindaco che da anni detiene la delega ai lavori pubblici, il geometra Rosaio Alaimo e per

conoscenza pure la segretaria generale dell’ente. Mi auguro che sia la parte politica che gli uffici competenti vengano a relazionare sulla situazione. I consiglieri comunali e tutta la cittadinanza -afferma-

hanno il diritto di sapere bene, e non con qualche diretta social del primo cittadino, quella che è la situazione dei lavori pubblici visto che la revoca di Giarratana ha creato inevitabilmente uno stallo che la

nostra comunità non deve pagare”.

La replica di Draià

Non si è fatta attendere la replica della sindaca. Il consigliere Bruno- risponde Draià- convoca senza

nemmeno verificare se c’è la disponibilità ad essere presente, per l’ennesima volta ho dovuto spostare un impegno personale per essere presente ad una commissione di cui non è chiaro l’oggetto della stessa.

Normalmente e da statuto- arguisce- le commissioni hanno competenza consultiva su atti di giunta, rimarcata qualche mese fa da una nota del segretario comunale. Ma va bene, ormai si convocano di

continuo commissioni che di fatto non portano a nessun risultato per la comunità. Tuttavia sottolineo- tiene a precisare- che riguardo i lavori non comprendo che cosa intende affermare lo stesso consigliere, parla di come l’amministrazione vuole procedere. Come già dichiarato i lavori di mensa e asilo 2 sono fermi perché si attende la nomina del collaudatore. Per i lavori della scuola Sebastiano Arena sono in corso per il primo stralcio, per il secondo si deve preparare la gara di l’affidamento. Per il campo sportivo invece stiamo verificando la documentazione. Voglio precisare infine, che l’auspicio sulla mia

presenza è scontato considerato che il sindaco raramente è stata assente. Per il resto quello che mi preme sottolineare e che lo stallo a mio avviso è creato da alcuni consiglieri comunali che vanno giornalmente a caccia delle streghe e che anziché occuparsi dei problemi reali della comunità, sono continuamente alla ricerca del cespuglio d’erba che cresce e alla ricerca di atti da contestare. Questa è la politica che il consigliere Bruno e qualche compagno di banco stanno portando avanti”