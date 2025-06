Festa della patrona, sospeso mercato di piazza Europa

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione del mercato settimana in piazza Europa previsto per il primo di luglio, in concomitanza della festa della patrona.

Il palco per i festeggiamenti

In questo spazio, come ricorda il primo cittadino, “sarà allestito il tradizionale palco e si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti, ivi compresi i giochi pirotecnici” si legge nell’ordinanza.

Per cui, “considerato che occorre, di conseguenza, procedere agli adempimenti necessari all’organizzazione dei suddetti festeggiamenti in sicurezza in data antecedente al giorno di ricorrenza dell’evento religioso” è stata “disposta la sospensione del mercato settimanale di martedì 1° luglio 2025”