Consiglio comunale a Troina per dire sì alla pace

Il presidente Sandro Santa Paola ha convocato il consiglio comunale di Troina per sabato pomeriggio, alle

ore 17, con un solo punto all’ordine del giorno: atto di indirizzo al consiglio comunale a prendere una

posizione a favore della pace e contro le guerre. A sollecitare la convocazione di questa seduta del consiglio comunale è stato il Comitato Civico per la Pace con il documento dell’1 giugno dal titolo “Mobilitiamoci! Per la pace e contro le guerre nel mondo”.

Il documento

Con questo documento, il Comitato Civico per la Pace chiede al consiglio comunale di farsi interprete delle preoccupazioni dei cittadini per la pace e di promuovere iniziative, a livello istituzionale e d’intesa con altri consigli comunali, per scongiurare il pericolo di una guerra mondiale. Questo documento è stato sottoscritto da circa 150 persone nel corso della manifestazione per la pace che si è svolta, in piazza Falcone e Borsellino, sabato 14 giugno. E’ stata una manifestazione particolare, diversa dal tipo di manifestazioni alle quale assistiamo.

E’ stata una vera e propria assemblea popolare nella quale hanno preso la parola associazioni e persone di orientamento politico diverso, ma accomunate dalla preoccupazione seriamente avvertita di un’involuzione verso un conflitto mondiale delle guerre locali che si svolgono nel mondo. Se ne contano circa 50. Manco a farlo apposta, come a confermare le preoccupazioni manifestazione del documento e della manifestazione del Comitato Civico per la Pace appena alcuni giorni, parte il botta e risposta tra Israele e Iran con il coinvolgimento degli Usa.