Festa della Musica a Villarosa, gli studenti del Liceo Colajanni inaugurano la Piazzetta della Cultura

Il Comune di Villarosa, in collaborazione con l’associazione “ il colore dei suoni “ lo scorso 21 giugno, ha promosso la prima edizione della Festa della Musica, in concomitanza con il solstizio d’estate, affidandone il significato ai giovani musicisti.

Un evento molto partecipato, con oltre 250 persone, avvolte da un’atmosfera suggestiva e quasi al buio, che ha reso la serata ancora più intensa e magica.

Il pubblico, attento e silenzioso, ha seguito le esecuzioni, accompagnandole con lunghi e calorosi applausi e una standing ovation finale.

Sul palco si sono alternati Mario Aronica (chitarra), Giuditta Catalano (contralto), Manuel Di Stefano (batteria), Francesco Marotta (clarinetto), Salvatore Mastrosimone (pianoforte) e Marica Paternò (soprano).

Il concerto si è aperto con Look at Me, brano intenso e toccante dell’artista israeliana Noa, dedicato a due madri, una palestinese e una israeliana, unite dal dolore per i figli uccisi: una preghiera laica che invita a riconoscere nell’altro una persona e non un nemico.

Dopo questo intenso momento, i giovani musicisti hanno eseguito un programma che ha spaziato dal Barocco al Contemporaneo, passando per il Classico, il Pop e il Jazz, abbracciando così un’ampia varietà di stili. Anche in chiusura, il bis ha offerto un momento di riflessione con Imagine di John Lennon, il celebre inno universale alla pace e alla speranza.

Il Sindaco, dott. Franco Costanza, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della prima edizione della Festa della Musica, un evento che si svolge in moltissime città del mondo e che, con il suo straordinario linguaggio universale, è capace di unire culture e generazioni. Ha sottolineato come la scelta di affidare la serata ai giovani musicisti del Liceo Musicale “N. Colajanni” di Enna abbia superato ogni aspettativa, regalando un momento davvero speciale. Con soddisfazione personale e collettiva ha evidenziato la presenza di due giovani eccellenze di Villarosa, Mario Aronica e Salvatore Mastrosimone, motivo di orgoglio per l’intera comunità.

La referente del Liceo Musicale “Napoleone Colajanni” di Enna, prof.ssa Giovanna Fussone, ha ringraziato l’Amministrazione comunale di Villarosa e, in particolare, il Sindaco, per aver scelto di affidare ai giovani musicisti del Liceo ennese l’apertura della prima edizione della Festa della Musica. Ha sottolineato come non potesse esserci contesto più adatto: una piazza intitolata alla cultura, una giornata dedicata alla musica e dei ragazzi che, con sensibilità e talento, si sono fatti portavoce di bellezza e riflessione.