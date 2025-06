Sarà sospesa l’acqua per 48 ore a partire dalle 12 del 27 giugno nel Comune di Barrafranca. Lo annuncia il gestore idrico che ha ricevuto una comunicazione da Siciliacque. Il motivo dell’interruzione idrica consiste in alcuni lavori urgenti di riparazione lungo la condotta di adduzione sita in Contrada Capodarso, in territorio del comune di Enna