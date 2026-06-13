Femminicidio a Troina, ergastolo per Impellizzeri

La Corte d’Assise di Caltanissetta ha condannato all’ergastolo Maurizio Silvestro Impellizzeri, l’allevatore 56enne di Troina riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’ex moglie Mariella Marino

La vicenda

Il delitto risale al 20 luglio 2023: Impellizzeri raggiunse la donna per strada, nei pressi di un supermercato nel rione San Basilio, e la colpì con tre colpi di pistola mentre lei cercava disperatamente riparo nel portone di un conoscente. La Corte ha confermato le aggravanti di premeditazione e stalking, accogliendo l’impianto accusatorio della Procura che già in fase di requisitoria, lo scorso febbraio, aveva escluso qualsiasi margine per sconti di pena.

Aveva patteggiato 8 mesi

Impellizzeri non era estraneo alle forze dell’ordine: Mariella Marino lo aveva già denunciato per atti persecutori e minacce, e l’uomo aveva patteggiato una condanna a 8 mesi per maltrattamenti, rimanendo tuttavia in libertà e frequentando persino un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti prima di commettere il femminicidio.

Le parti civili

Un tentativo di accedere al rito abbreviato era stato respinto dal GUP nel luglio 2024, portando il procedimento al dibattimento ordinario.Si sono costituiti parte civile i familiari della vittima, il Comune di Troina, l’associazione Telefono Rosa di Bronte.