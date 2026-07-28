Agguato a colpi d’arma da fuoco a Centuripe: imprenditore vittima di un tentato omicidio

Un imprenditore agricolo di Centuripe è rimasto vittima di un tentato omicidio avvenuto nella serata di ieri lungo la Statale 575 nel territorio ennese. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Enna, l’uomo si trovava a bordo della sua macchina quando qualcuno gli ha sparato contro alcuni colpi di arma da fuoco.

La vittima in ospedale

I proiettili hanno centrato il mezzo e lo stesso imprenditore, rimasto ferito, ma sarebbe stato lui stesso a recarsi in ospedale, a Biancavilla, per farsi curare. Le condizioni fisiche non desterebbero preoccupazioni ma resta il gesto inquietante su cui è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio da parte della Procura.

Le indagini dei carabinieri

Determinante, a fini delle indagini, sarà la testimonianza dell’uomo allo scopo di accertare il contesto di questo drammatico episodio: si scaverà nella vita privata e professionale della vittima per svelare se in quest’ambito ha subito minacce o pressioni.

I rilievi

Frattanto, i carabinieri si sono già recati sulla Statale 575, nel tratto in cui si è verificato l’agguato: bisognerà valutare se ad agire è stata una sola persona o invece un gruppo organizzato e da quale distanza siano stati sparati i colpi e con quale arma: un fucile o una pistola. Al setaccio le telecamere di sicurezza di una vasta zona per provare a verificare se l’autore degli spari disponeva di un mezzo poi dileguatosi.