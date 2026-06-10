Regalbuto, spari in pieno centro: fermato il presunto autore del tentato omicidio

La polizia ha fermato un uomo gravemente indiziato di essere l’autore del tentato omicidio, a colpi di arma da fuoco, ai danni di un residente di Regalbuto. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Leonforte e della Squadra Mobile della Questura di Enna al termine delle indagini.

I colpi esplosi contro la vittima

L’episodio risale al pomeriggio del 4 giugno, quando diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo di una persona che si trovava nei pressi della propria autovettura nel centro abitato di Regalbuto. I proiettili hanno raggiunto il veicolo senza colpire il destinatario dell’agguato, che è rimasto illeso.

Il fermo e le indagini

Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, hanno consentito agli investigatori di raccogliere elementi ritenuti sufficienti a delineare un quadro di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del fermato. Sulla base delle risultanze investigative, il 5 giugno è stato quindi eseguito un fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio: l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Enna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica della sparatoria e chiarire il contesto nel quale è maturato l’episodio. La posizione dell’indagato resta al vaglio della magistratura e dovrà essere definita nel corso del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.