Centuripe, nominata la giunta di La Spina, ecco tutte le deleghe

Si è svolta oggi la cerimonia di nomina e giuramento degli assessori che compongono la nuova Giunta comunale di Centuripe. Contestualmente, il sindaco ha formalizzato l’assegnazione delle deleghe ai componenti dell’esecutivo.

Le deleghe

Ad Alice Maria La Spina, nominata vicesindaco, sono state attribuite le competenze in materia di Servizi sociali e sociosanitari, Politiche giovanili, Innovazione, Sviluppo delle attività produttive e Istruzione.

Giuseppe Albino Maccarrone seguirà Bilancio, Finanza e Tributi, Risorse umane e Società partecipate.

A Michele Seminara sono state assegnate le deleghe a Spettacoli, Manutenzione dei beni comunali e produttivi, Affari cimiteriali e Viabilità.

Noemi Sinito si occuperà di Promozione del territorio, Protezione civile e Sicurezza, Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Ambiente.

Giuseppe Zappalà avrà competenza su Sport, Energia, Agricoltura ed Enti locali.

Il sindaco La Spina

Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori, il sindaco ha sottolineato l’avvio della nuova fase amministrativa, evidenziando la necessità di un impegno condiviso per affrontare le principali esigenze del territorio e garantire risposte ai cittadini.