A Centuripe sbanca La Spina: l’assessora uscente preferita da un votante su 3

Sono 1.188 le preferenze personali ottenute da Alice La Spina alle elezioni comunali di Centuripe, dato che la rende la candidata più votata al consiglio comunale nella tornata elettorale conclusa nei giorni scorsi.

Un elettore su tre l’ha votata

Le consultazioni hanno registrato 3.176 votanti, pari al 76% degli aventi diritto. Il risultato conseguito da La Spina assume rilievo anche in rapporto al numero complessivo degli elettori, considerando che circa un votante su tre ha espresso la preferenza per la candidata.

Classe 1994, dipendente del Ministero della Giustizia, La Spina è assessore uscente del Comune di Centuripe. Negli ultimi cinque anni ha seguito in particolare il settore delle politiche sociali, occupandosi di interventi rivolti a famiglie, anziani, giovani e categorie fragili.

L’esponente politica ha iniziato il proprio percorso nei Giovani Democratici durante la fase del rinnovamento del centrosinistra legata alla leadership nazionale di Matteo Renzi, consolidando negli anni una presenza politica sul territorio.