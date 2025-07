Libero consorzio cede area al Comune di Enna per un parcheggio da 150 posti

Un’ottima notizia per gli automobilisti in cerca di parcheggio nel centro del capoluogo. Riapre al transito veicolare, anche se in via provvisoria, una parte dell’ultimo miglio della Panoramica. E’ stata infatti consegnata questa mattina una porzione della S.P. n. 28 “Enna – Casina Bianca”, dal chilometro zero al chilometro 450 al Comune di Enna per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Il Libero Consorzio comunale di Enna ha concesso in comodato gratuito al Comune l’uso della strada da adibire ad area parcheggio con 150 posti auto.

La firma del contratto è stata apposta questa mattina, per il Libero Consorzio dall’ingegnere capo, Daniela Lumera e per il Comune dalla dirigente dell’Area IV – Protezione Civile Delfina Voria, dopo che il presidente della ex Provincia, Piero Capizzi ha approvato lo schema di convenzione. C’è stata un’intensa interlocuzione tra i due Enti per arrivare alla consegna della strada a ridosso della festa della Patrona e dare una boccata d’ossigeno agli automobilisti, stressati per la ricerca di un posto dove parcheggiare. il Comune capoluogo soffre una grave carenza di parcheggi nel centro storico, quelli disponibili non sono sufficienti nemmeno per soddisfare la domanda dei residenti.

La vitalità del centro cittadino è strettamente legata alla sua accessibilità. Garantire quindi parcheggi adeguati ed accessibili rappresenta un fattore chiave per incentivare il turismo, sostenere il commercio locale e favorire la fruizione degli spazi urbani da parte dei cittadini. L’ufficio tecnico del Libero Consorzio ha provveduto alla pulizia della strada, al suo diboscamento, e alla messa in sicurezza mentre il Comune ha realizzato le strisce per delineare i posti macchina.

“Anche se si tratta di una soluzione tampone- ha dichiarato Capizzi- è comunque una grossa valvola di sfogo per sopperire alla carenza di aree di sosta. E’ stata una staffetta tra noi e il Comune che ha consentito di aprire questo tratto in concomitanza dei festeggiamenti della Patrona di Enna, che richiama migliaia di visitatori da tutta la provincia e non solo. Il nostro obiettivo è la riapertura di tutta la Sp 28 i cui lavori mi auguro possano riprendere già da settembre prossimo. Nel progetto originario è già prevista una area rimessa che servirà anche per ospitare gli autobus di turisti diretti alla visita del Castello di Lombardia e del centro storico”.