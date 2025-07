Light Revolution Summer Camp, evento internazionale di kickboxing sino all’8 luglio a Catania

Dopo il successo della prima edizione, il Light Revolution Summer Camp, evento internazionale di kickboxing organizzato dall’ASD Revolution Team, torna Catania con numeri e prestigio ancora maggiori.

MEDIA TIME. Ieri il primo giorno con gli arrivi da tutto il Mondo. Si procederà con un intenso programma sino all’8 luglio, data finale del collegiale di allenamento.

Giorno 4 è previsto nella sede del Centro Federale Fijlkam alla Plaja, alle ore 11, il media time, alla presenza del presidente del Coni Sicilia, e del presidente della FederKombat e della Revolution Team, Carmelo Strano, e l’olimpionico Salvatore Campanella, oggi dirigente federale Fijlkam.

Sarà possibile ammirare tutte le evoluzioni della Kickboxing dal vivo, provando a far conoscere l’ebbrezza di uno sport che raccoglie tanti consensi a tutti i livelli. Lo scorso anno avevamo avuto il piacere di accogliere e allenarci fianco a fianco con atleti e tecnici provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Norvegia e Inghilterra.

Quest’anno, oltre a molte riconferme che testimoniano l’ottimo lavoro svolto, si registra una straordinaria novità: la partecipazione ufficiale della Federazione Indiana di Kickboxing, resa possibile grazie all’importante mediazione della Federkombat, la Federazione Italiana Kickboxing, che ha supportato la federazione asiatica nel delicato iter per l’ottenimento dei visti di ingresso.

Tra gli ospiti internazionali più attesi:

Linn Haugen per la Norvegia

Yvonne Murray per la Nuova Zelanda

Kasper Kuras, giovanissimo talento in rappresentanza della Polonia

In prima linea anche molti campioni italiani, presenti sia in veste di atleti che di coach. Sarà una settimana intensa, con allenamenti, confronti tecnici e momenti di condivisione, in un clima di amicizia e sportività internazionale.

A guidare lo staff tecnico:

M° Carmelo Strano, presidente dell’ASD Revolution Team

Damiano Tramontana, siciliano, di Francofonte, e campione del mondo di full contact

Manuel Nordio, tecnico della Nazionale Italiana

Ivan Sciolla, tecnico della Nazionale Italiana

Davide Colla, tecnico della Nazionale Italiana

Francesca Ceci, campionessa del mondo

“Con oltre 100 partecipanti – spiega il maestro Carmelo Strano – da ogni angolo del mondo, il Light Revolution Summer Camp si conferma uno degli eventi più importanti nel panorama internazionale della kickboxing. E già si guarda al futuro: la terza edizione, prevista per il 2026, si preannuncia ancora più partecipata e prestigiosa. Per Catania, un’opportunità unica di visibilità e di promozione sportiva, in una cornice che coniuga tecnica, passione e spirito internazionale”.