Festival Internazionale Nouveau Clown a Enna, ecco tutto il programma

La IV edizione del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown propone un cartellone che si dipana dal 27 giugno al 13 luglio tra Giardini Naxos ed Enna, con il sostegno del Ministero della Cultura, dei due Comuni coinvolti e in partenariato con importanti operatori del turismo e associazioni culturali del territorio.

Nato nel 2022 per iniziativa degli artisti Dandy Danno e Diva G – al secolo Daniele Segalin e Graziana Parisi – in pochi anni il festival si è affermato come uno dei progetti più innovativi e ampiamente riconosciuti a livello internazionale nell’ambito della comicità fisica e senza parole.

Dal 9 al 13 luglio 2025 il Festival si svolge a Enna, in stretta e preziosa collaborazione con l’associazione culturale Teatri del Cielo e con l’Amministrazione Comunale.

Ecco il programma

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO

Ore 10:00 – Urban Center

Workshop professionale "Manuale di clownerie" con Peter Shub

Ore 18:00 – Piazza E. Vittorini

Monsterstroke di Cho Kairin

Ore 19:30 – Piazza San Francesco

"Stop" di Circo Ramingo

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

La Lettera di Paolo Nani





GIOVEDÌ 10 LUGLIO

Ore 10:00 – Urban Center

Workshop professionale "Manuale di clownerie" con Peter Shub

Ore 18:00 – Piazza Duomo

Performance di Cho Kairin

Ore 19:30 – Piazza Umberto I

"Stop" di Circo Ramingo

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

Circo Palacinca di Chien Barbu Mal Rasé

VENERDÌ 11 LUGLIO

Ore 11:00 – Luogo in via di definizione

Talk "Il grande GROCK" con Antonio Giarola

Ore 18:00 – Piazza Duomo

Potpourri di Ugo Sanchez Jr

Ore 19:30 – Piazza San Francesco

Performance di Cho Kairin

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

Stand Up and Fall Down di Peter Shub

SABATO 12 LUGLIO

Ore 10:00 – Enna Bassa

Scuola di Circo – Laboratorio gratuito per famiglie con Ugo Sanchez Jr

Ore 18:00 – Piazza E. Vittorini, Enna

Hugo di Hugo Mirò

Ore 19:30 – Piazza San Francesco

Performance di Riccardo Strano

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

Nouveau Clown Concert di Pacha Kama

DOMENICA 13 LUGLIO

Ore 10:00 – Enna Alta

Scuola di Circo – Laboratorio gratuito per famiglie con Ugo Sanchez Jr

Ore 18:00 – Piazza Duomo

Performance trapezio di Riccardo Strano

Ore 19:30 – Piazza Belvedere

Performance giocoleria di Hugo Mirò

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

The One and the One di Anna de Lirium e Colette Gomette

//

DAL 9 AL 13 LUGLIO – Urban Center

Mostra "I clown nel circo", esposizione che racconta 250 anni di storia sul clown grazie a numerose

immagini conservate dal CEDAC, il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona