Lavoro, incontro tra la Cgil ed il questore di Enna

Proficuo incontro avvenuto ieri presso la Camera del Lavoro Cgil di Enna con la Presenza del Questore. Difatti il Dott. Salvatore Fazzino, Questore di Enna si è recato in visita presso la Camera del Lavoro in via Carducci.

Per la Cgil Ennese erano presenti il Segretario Generale Antonio Malaguarnera, il Segretario di Organizzazione Roberto Di Vincenzo, il Segretario Regionale del Silp Cgil Marco Algeri, il Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Alfredo Schilirò nonché il Presidente dell’Assemblea Generale della Funzione Pubblica Calogero Lavalle e la RSU presso la Questura Loredana Orlando.

E’ stato un incontro all’insegna della cordialità e della stima reciproca tra mondo sindacale e una parte importante dello Stato sul territorio. Nell’incontro si sono trattati temi che riguardano varie problematiche del mondo del lavoro in provincia di Enna e problematiche che riguardano il personale civile e forze di polizia della Questura.

La visita si è conclusa con l’intendo di rivedersi spesso e di collaborare insieme per il benessere dei cittadini ennesi.