Open Studi aperti, all’evento ci sarà l’Ordine degli Architetti

Anche quest’anno l’ordine degli Architetti partecipa all’iniziativa nazionale Open Studi aperti che ad Enna si declina coinvolgendo le associazioni di categoria dei ristoratori ennesi con C.N.A., Confartigianato e Confcommercio. L’evento, che coniuga architettura e buona cucina, è quella di una mostra al plein air in 22 ristoranti che hanno aderito all’iniziativa e che espongono le tavole dei progetti degli architetti ennesi.

Gli ospiti dei ristoranti possono ammirare i lavori , i progetti e le ispirazioni degli architetti apprezzando l’architettura in un nuovo contesto. L’iniziativa, promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), coinvolge studi di architettura in tutta Italia, aprendo le loro porte al pubblico per far conoscere il mondo dell’architettura e il lavoro degli architetti. L’obiettivo è quello trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni, assistere ad attività oltre che scoprire di persona i luoghi in cui le professioniste e i professionisti operano.

È un evento che porta l’architettura nelle piazze e le piazze negli studi, coinvolgendo quanto più persone possibile, col fine educativo di far comprendere l’importanza del lavoro delle professioniste e dei professionisti che intervengono da più di 100 anni sullo spazio di vita dell’uomo, sia privato che pubblico e che lavorano per la cura dei territori.