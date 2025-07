L’ennese Barbera al secondo posto al festival della canzone in Bielorussia

Conquista il secondo posto Domenico Barbera, il 19enne ennese che ha rappresentato l’Italia al Slavianski bazaar in Bielorussia, l’equivalente del festival della canzone italiana di Sanremo. Il festival , promosso in Italia dal delegato del festival Michele Poma che ha curato le selezioni in Italia, si è svolto in due serate in Bielorussia.

L’esibizione

Nella prima Domenico ha cantato “the prayer” , la canzone originale è cantata da Bocelli e da Celine Dion e ha avuto il massimo dei voti, 70, perché i sette giurati della giuria internazionale, ospite d’onore anche l’italiana Antonella Bucci, gli hanno dato tutti il massimo. Nella seconda serata i concorrenti dovevano cantare una canzone in russo e Domenico ha interpretato “Otschi tschornyje”, una struggente canzone d’amore che parla degli “occhi neri “di una ragazza piazzandosi secondo nella classifica finale.

Sarà su Rai 2

Il cantante si esibirà, tra le nuove proposte, il prossimo 10 agosto, scelto tra migliaia di concorrenti e la sua esibizione sarà trasmessa sul primo canale della tv della Bielorussia mentre il 5 agosto il cantante ennese sarà su “fatti sentire” in onda su rai 2 . Barbera che si è formato nella sede di Messina dell’accademia del Sistina è stato il protagonista del musical Jesus Christ Superstar.

Il duo con Vasile

Insieme ad un altro giovane cantante siciliano, Vito Vasile, ha fondato il duo “parallelo 38” con il quale parteciperà il prossimo 5 agosto al contest “Fatti sentire” in onda su rai 2. Il brano, “non aspettà domani” è stato scritto dal maestro Vincenzo Capasso, autore di alcune canzoni di Mina.