TREKKING DELLA DORSALE DEI NEBRODI: TRE GIORNI A PIEDI NEL CUORE SELVAGGIO DELLA SICILIA

Dalla Sicilia più autentica, un viaggio a piedi lungo la spina dorsale dell’isola: torna la dorsale dei Nebrodi dal 19 al 21 settembre 2025









TROINA (EN), 17 luglio 2025 – Tre giorni di cammino tra faggete che sembrano cattedrali, laghi d’alta quota e vette che tagliano il cielo. La dorsale dei Nebrodi non è solo un trekking: è un modo diverso di attraversare la Sicilia, passo dopo passo, respirando l’aria pura di una montagna che sa ancora di selvatico.





Da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 torna l’appuntamento con la dorsale dei Nebrodi, l’esperienza a piedi che “Cammina con Turi” organizza ogni anno nel cuore del Parco. Salvatore – detto Turi – Di Vincenzo, guida ambientale escursionistica AIGAE, accompagna, con passione e competenza, i partecipanti lungo un percorso che va da Mistretta a Floresta, attraversando vette panoramiche, laghi nascosti e antichi passaggi ricchi di storia.





“Qui la montagna ti prende per mano e ti porta indietro nel tempo,” racconta Turi. “Cammini e senti il silenzio vero, quello che nelle città abbiamo dimenticato. Ogni sentiero ha una storia da raccontare, ogni albero ha visto passare pastori, briganti, viandanti. E noi siamo solo gli ultimi di una lunga catena.”





Il percorso attraversa boschi secolari ricchissimi di biodiversità, pascoli d’altura, animali selvatici allo stato brado e zone umide dove l’acqua disegna piccoli specchi tra le rocce. Non mancano le soste per riconoscere le piante che i nostri nonni usavano come medicine e alimenti, o per ascoltare i suoni del bosco che cambiano con le ore del giorno.





“Non serve essere grandi camminatori,” spiega Turi. “Basta avere voglia di esserci, di stare insieme e di condividere il passo, e magari condividere anche una fetta di pane e salame seduti su una roccia, guardando il mondo dall’alto.”





L’esperienza è pensata per piccoli gruppi, perché la montagna si rispetta camminando piano e in silenzio.





La quota di partecipazione è di 260€ per chi si iscrive entro il 31 luglio; dopo tale data, la quota sarà di 290€. I posti sono limitati e le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Nel prezzo sono inclusi: guida AIGAE, trasporto bagagli, cucina tipica nebroidea, alloggio in tenda, transfer, assistenza e assicurazione.





Sul sito www.escursioninebrodi.it è possibile prenotarsi, trovare tutti i dettagli e chiedere maggiori informazioni. È disponibile anche la guida gratuita “Tutto quello che devi sapere per attraversare la Dorsale dei Nebrodi”, creata da Turi e scaricabile direttamente dal sito.









Per informazioni e contatti:

Cammina con Turi

Email: turidivincenzo@gmail.com

Cellulare: +39 333 683 2016

Sito web: www.escursioninebrodi.it