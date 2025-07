“Un uomo di strada” di Vincenzo Di Giorgio: il romanzo che racconta il riscatto possibile dalle periferie dell’anima

Napoli, rabbia e poesia nei vicoli: il romanzo d’esordio di Vincenzo Di Giorgio è un omaggio a chi lotta per cambiare il proprio destino, tra sogni sporchi di realtà e affetti che salvano.

Un viaggio emozionante nel cuore vivo di Napoli, tra verità taciute e sogni a voce alta: Un uomo di strada, scritto da Vincenzo Di Giorgio e pubblicato da Aletheia Editore, è un romanzo che racconta la forza di chi cresce ai margini e non smette di credere in un’alternativa possibile. Di Giorgio – napoletano verace, con alle spalle un’esperienza di vita fatta di lavoro, ascolto e osservazione del reale – attinge al suo vissuto per restituire, con autenticità, la voce di chi spesso non viene raccontato.

Attraverso lo sguardo diretto di Giulio, il protagonista, il lettore entra in contatto con un mondo crudo ma profondamente umano, fatto di bar affollati, parole non dette, scelte difficili e atti di resistenza quotidiana. È una storia che dà voce a chi viene spesso ignorato, raccontando con sensibilità e durezza la ricerca di amore, riscatto e identità in un contesto dove nulla è scontato.

Il libro

Con autenticità e intensità narrativa, il romanzo segue la vita di Giulio, un giovane uomo cresciuto tra sacrifici, affetti spezzati e sogni trattenuti. Lavora in un bar, dove trova conforto e appartenenza, ma è fuori da quelle mura che affronta la durezza quotidiana della strada. L’incontro con Caorla, una ragazza diversa da tutte, segna l’inizio di un cambiamento profondo. Tra scelte difficili e voglia di riscatto, Giulio si confronta con la propria identità, con le aspettative del mondo attorno e con la possibilità di scrivere una storia diversa dalla propria origine.

È una storia di formazione che affonda le radici nei quartieri popolari di Napoli, dove ogni passo è conquista e ogni scelta può cambiare tutto.

Il linguaggio è crudo e poetico, profondamente legato al territorio e alla realtà che racconta. Di Giorgio restituisce con forza il senso di appartenenza e la voglia di libertà, dando voce a chi troppo spesso resta ai margini. Una narrazione fluida e coinvolgente, punteggiata da momenti di dolcezza, ironia e lucida riflessione.

Un uomo di strada è il primo tassello di un universo narrativo che promette di espandersi: la storia di Giulio e di chi lo circonda non si esaurisce in queste pagine, ma continua a vibrare, a farsi sentire.

L’autore – Vincenzo Di Giorgio

Nato a Napoli nel 1973, Vincenzo Di Giorgio scrive da sempre, spinto dal bisogno di raccontare ciò che spesso non trova spazio altrove: l’umanità nascosta, le fragilità che resistono, la dignità di chi non ha voce. È stato finalista in un concorso poetico con Aletti Editore e ha ottenuto riconoscimenti nella community Wattpad.

Tra le sue opere precedenti: Taxi 081 – O’ Vangel è Napule, Can-Zao e O’ Tavule Zuoppe, pubblicate tra editoria tradizionale e piattaforme digitali. Un uomo di strada è il suo debutto con Aletheia Editore, e rappresenta un nuovo inizio, più maturo e consapevole, nella sua produzione narrativa.

Dettagli prodotto

• Editore: Aletheia Editore (2022)

• Collana: Vite Narrate

• ISBN-13: ‎979-1281242159

• Lingua: Italiano