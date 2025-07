Fiscalità di sviluppo, Confcommercio Caltanissetta Enna: “Una conquista per la Sicilia produttiva”

Confcommercio Caltanissetta Enna accoglie con grande favore la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della norma di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, che sancisce per la Regione siciliana la possibilità di esercitare in piena autonomia misure di fiscalità di sviluppo

Si tratta di un passaggio fondamentale, che restituisce alla Sicilia un potere strategico per il rilancio economico, rendendo finalmente operative le prerogative previste dallo Statuto autonomo in tema di autonomia finanziaria.

Grazie alla nuova norma, la Regione potrà, infatti, intervenire direttamente sulle aliquote fiscali regionali, con la possibilità di ridurle fino all’azzeramento; introdurre esenzioni, deduzioni e detrazioni per imprese, cittadini e famiglie; offrire agevolazioni fiscali ai pensionati non residenti che scelgono di trasferire la propria residenza in Sicilia; attivare meccanismi di incentivo e contribuzione utilizzabili anche in compensazione, tramite convenzioni con l’Agenzia delle Entrate.

«È un risultato che aspettavamo da troppo tempo, e che può rappresentare una vera svolta per l’intero sistema produttivo siciliano – afferma Gianluca Speranza, Direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna –. Finalmente la Regione può disporre di strumenti concreti per attrarre investimenti, sostenere le imprese e creare occupazione. Adesso, però, servono scelte coraggiose, un quadro normativo stabile e una pianificazione capace di valorizzare le specificità dei territori. La fiscalità di sviluppo non può restare sulla carta, deve diventare realtà per le nostre aziende e per i giovani che vogliono costruire qui il proprio futuro».

Confcommercio Caltanissetta Enna rivolge un plauso al Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per l’impegno e la determinazione dimostrati nel portare a compimento un iter tanto atteso, che restituisce centralità e dignità istituzionale alla Sicilia.

L’associazione si dichiara pronta a collaborare con il governo regionale, offrendo il proprio contributo per costruire misure fiscali efficaci, calibrate sui bisogni delle imprese e coerenti con lo sviluppo sostenibile dei territori interni e delle aree marginali.