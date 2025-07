Truffa da oltre 5 mila euro ad una donna, catanese arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni, originario di Catania, accusato di aver raggirato una donna con la truffa del finto carabiniere. Si tratta di una misura cautelare, richiesta dalla Procura di Enna, ed emessa dal gip del Tribunale ennese.

La vicenda

La vicenda risale al marzo scorso quando l’uomo, al telefono, la pensionata, residente in un Comune dell’Ennese non svelato dai carabinieri, venne falsamente informata di un incidente stradale in cui era coinvolto il figlio, poi tratto in arresto. Per scampare alla galera, alla donna il finto carabiniere avrebbe chiesto alcune migliaia di euro e così si presentò alla sua portata portando via preziosi e denaro per un valore di oltre 5 mila euro. Le indagini hanno consentito di identificare il 32enne che è stato posto ai domiciliari