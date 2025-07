Vasto incendio tra Troina e Gagliano, minacciate aziende agricole e allevamenti

Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato in contrada Castello, tra Troina e Gagliano. Numerose le richieste di intervento alla Forestale ed ai vigili del fuoco ma considerata l’entità del rogo, le cui cause sono da accertare, si è reso necessario l’arrivo di un elicottero. Secondo fonti dei soccorritori, si attendono due Canadair per provare a fermare la marcia delle fiamme che minacciano aziende agricole e allevamenti di bestiame.