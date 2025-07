Cozzo Matrice, FdI al Pd, “vi offriamo una visita guidata”

“Cari amici del PD, venite a Cozzo Matrice: vi offriamo una visita guidata. Magari portate anche una penna, così nel dubbio un’altra interrogazione la scrivete sul posto”. Lo afferma, in una nota, il circolo Fratelli d’Italia Enna “Futuro e Tradizione” che replica all’interrogazione del Pd alla presidenza della Regione in merito al piano di valorizzazione del sito archeologico Cozzo Matrice.

L’affondo al Pd

“Il Partito Democratico, in preda – si legge nella nota del circolo di FdI – a una evidente crisi di astinenza da protagonismo culturale, ha deciso di presentare un’interrogazione. Sì, proprio quella cosa che si fa quando non si sa bene cosa dire, ma si vuole comunque apparire indignati. Ci rincuora sapere che la cultura è un campo così caro al PD, soprattutto perché fino ad oggi, di così caro, avevamo visto solo il loro silenzio”.

In realtà, una delle contestazioni più forti mosse dal Pd riguarda gli incarichi per la valorizzazione del sito, affidati, nella tesi dei Dem, a professionisti senza competenze specifiche.

“Pd estenda attenzione ad altri siti”

Il circolo di FdI sostiene, invece, che le polemiche sono innescate dal Pd per aver perso il tradizionale ruolo di primo attore nella cultura. “Comprendiamo lo smarrimento: vedere qualcun altro valorizzare la nostra storia locale può essere scioccante per chi si sente detentore unico del sacro fuoco della cultura, nonché autonominato curatore del passato. Ma noi non ce la prendiamo. Anzi, accogliamo con simpatia questa improvvisa riscoperta dell’archeologia da parte dei Dem e li invitiamo cordialmente a estendere la loro attenzione ad altri siti di rilevanza almeno pari, se non maggiore”