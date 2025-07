Festa di Maria, ecco dove parcheggiare

In occasione della festa per il rientro del simulacro di Maria Santissima della Visitazione previsto per domani 20 luglio, l’amministrazione comunale ennese ha disposto delle aree parcheggio e contestualmente il servizio di trasporto pubblico gratuito.

I parcheggi

Ecco i parcheggi: piazzale attiguo a Enna mercato riservato al parcheggio di autobus; area limitrofa a via Ottavio Catalano, nella zona del Pisciotto; piazzale antistanti l’ingresso cimitero (parte superiore autobus e camper, parte inferiore autovetture); piazzale e via della Resistenza.

Le aree destinate ai disabili

Ci sono anche le aree per i disabili: parcheggio piazza Napoleone Colaianni e parcheggio piazza Europa.

Il trasporto pubblico

Tutto il servizio di trasporto pubblico locale e urbano per il pomeriggio del giorno 20 luglio sarà convertito in navetta gratuita a cui saranno aggiunte navette da e per Pisciotto, da e per cimitero.