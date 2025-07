Ondata di calore record, Sicilia verso i 50°C, mai visto in Europa

L’Italia si prepara ad affrontare una delle ondate di caldo più intense degli ultimi decenni. L’Anticiclone Africano porterà temperature record, con il Sud Italia, e in particolare la Sicilia, al centro di questa eccezionale anomalia climatica.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la regione potrebbe superare il record europeo di 48,8°C, che già detiene, registrato a Floridia, in provincia di Siracusa, l’11 agosto 2021. Le previsioni indicano temperature che potrebbero sfiorare i 50°C, un livello mai raggiunto in Italia e in Europa, con rischi significativi per la salute, le infrastrutture e le reti elettriche.

Previsioni allarmanti per la Sicilia

Le previsioni di Tedici delineano uno scenario estremo. A partire dal weekend del 19-20 luglio 2025, la Sicilia, la Sardegna e la Puglia registreranno temperature intorno ai 40°C. Da lunedì 21 luglio, la situazione si aggraverà ulteriormente, con picchi di 45°C nelle zone interne tra Siracusa e Catania. “Se il vento secco contribuirà al caldo estremo – afferma Tedici – potremo battere il precedente record europeo del 2021, registrato proprio in questa zona sicula a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto. Battere un record di 48,8°C significa sfiorare i 50°C, mai accaduto in Italia e in tutta Europa”. Tra lunedì e mercoledì, le temperature potrebbero raggiungere i 49°C in aree come Siracusa, Catania e Caltanissetta, con minime notturne di 28°C e massime diurne di 44°C.

Un’anomalia climatica eccezionale

Le analisi meteorologiche evidenziano un dato preoccupante: i modelli prevedono 30°C a 1500 metri in libera atmosfera, un valore raro per l’Italia. Questa anomalia climatica interesserà principalmente la Sicilia e la Calabria, traducendosi in condizioni estreme al suolo. Le temperature elevate, unite a un’umidità ridotta e a venti secchi, amplificheranno il rischio di caldo estremo, con possibili conseguenze su infrastrutture e reti elettriche. Tedici avverte: “Le reti elettriche potrebbero collassare sotto il peso di questa ondata di calore”. Il caldo intenso dominerà il Sud Italia e parte del Centro Italia fino al 24 luglio, con un impatto significativo sulla vita quotidiana.

Il quadro meteorologico del weekend

Le previsioni per il weekend del 19-20 luglio mostrano un’Italia divisa. Al Nord, temporali sparsi interesseranno le Alpi e le pianure del Nord-Ovest, mentre il sole prevarrà altrove con temperature elevate. Al Centro, il cielo resterà sereno con caldo intenso. Al Sud, il sole e il caldo domineranno, con valori già vicini ai 40°C in Sardegna, Sicilia e Puglia. Lunedì 21 luglio, il caldo estremo raggiungerà il picco, con temporali sparsi al Nord e temperature record al Centro-Sud. La tendenza indica che il caldo anomalo persisterà fino a metà settimana, con punte di 45-46°C all’ombra nel Sud.

Rischi per la salute e le infrastrutture

L’ondata di caldo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie pregresse. Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, idratarsi regolarmente e ridurre le attività fisiche all’aperto. Inoltre, il sovraccarico delle reti elettriche, dovuto all’uso intensivo di condizionatori, potrebbe causare blackout in diverse aree del Sud. Le infrastrutture, come strade e ferrovie, rischiano danni a causa delle temperature estreme, che possono deformare l’asfalto o compromettere i binari.

Un confronto con i record mondiali

Il record mondiale di temperatura appartiene alla Valle della Morte, negli Stati Uniti, dove il 10 luglio 1913 si registrarono 56,7°C. In Europa, il primato resta quello di Floridia, in provincia di Siracusa, con 48,8°C nel 2021. Superare questo valore significherebbe segnare un evento storico per il continente. Tuttavia, le condizioni climatiche attuali, aggravate dai cambiamenti climatici, rendono sempre più frequenti queste anomalie. Gli esperti sottolineano la necessità di prepararsi a eventi estremi con maggiore frequenza nei prossimi anni.

Consigli per affrontare il caldo

Le autorità sanitarie e i meteorologi invitano la popolazione a seguire alcune precauzioni: bere molta acqua, evitare bevande zuccherate o alcoliche, indossare abiti leggeri e chiari e restare in ambienti climatizzati durante le ore più calde.