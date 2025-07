I soldi all’Enna, Ferrari a Trovato, “sei un voltagabbana”

Durissima la risposta del consigliere comunale di FdI di Enna, Dante Ferrari in merito alle parole del capogruppo di Siamo Enna, Giuseppe Trovato sulla vicenda del voto del Consiglio al contributo di 50 mila euro da destinare all’Enna calcio.

Cosa ha detto Trovato

L’esponente dell’opposizione, nella sua analisi, ha spiegato che l’astensione di 5 consiglieri, compresa la sua, ha permesso il mantenimento del numero legale, altrimenti la seduta sarebbe andata a vuoto e questo avrebbe comportato la mancata approvazione della variazione di bilancio. Una situazione, secondo Trovato, che farebbe capire come le perplessità sul contributo all’Enna siano principalmente dalla parte dei sostenitori dell’amministrazione.

Il durissimo affondo di Ferrari

“Ebbene caro Trovato – sostiene il consigliere comunale di FdI, Dante Ferrari – nessun ringraziamento per la vostra presenza, proprio nessuno: restare in Aula consiliare sono prima di tutto un dovere, un onore ed un privilegio e non sicuramente un favore come tu interpreti il tuo ruolo da Consigliere. Se fossi stato più audace forse te ne saresti andato; ma per fare ciò ci vogliono altri attributi e tu hai invece preferito fare il voltagabbana”.

Ferrari, che ricorda a Dipietro l’uso di un simbolo “nel cui logo campeggia la scritta “Dipietro Sindaco”, replica al capogruppo di Siamo Enna sul presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, tirato in ballo proprio da Trovato a proposito dei problemi di FdI.

Il caso dell’Autodromo di Pergusa

Secondo Ferrari il riferimento è inopportuno: “è come se FDI avesse fatto riferimento agli scandali urbanistici riguardanti la Giunta Sala targata PD a Milano” e rinfaccia a Trovato la fine del Consorzio autodromo di Pergusa.

“Forse sarebbe più opportuno che, come fa da diversi mesi FDI, ti occupassi concretamente e non con proposte giuridicamente illegittime di come risolvere la vicenda del Consorzio Ente Autodromo da te assieme ad altri 12 Consiglieri liquidato per un mero capriccio politico ed i cui danni il nostro territorio paga già inesorabilmente da un anno; ma la città non dimentica Consigliere Trovato. Per il resto caro Trovato ti invito a stare sereno; la campagna elettorale è lunga e se continui così brillantemente avrai modo di sbagliare tante altre volte ancora”.