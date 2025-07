I soldi all’Enna, Trovato, “grazie a noi raggiunto numero legale” e attacca FdI sul caso Galvagno

E’ tra i 5 consiglieri comunali che si sono astenuti sulla variazione di bilancio per consentire al Comune di assegnare attraverso la formula di un progetto sociale, all’Enna calcio 50 mila euro necessari per l’iscrizione al campionato di serie D.

Il numero legale

Giuseppe Trovato, capogruppo di Siamo Enna, rivendica la sua scelta, nata dalla perplessità sull’uso dei fondi per il Geopark Unesco e dalla sproporzione tra gli aiuti al calcio e quelli alle società sportive di altre discipline con quest’ultime che danno molto lustro alla città.

Ma l’aspetto più interessante, sollevato dall’esponente dell’opposizione, è quello politico. In sostanza, secondo Trovato, “la presenza in Aula dei 5 consiglieri astenuti è risultata decisiva ai fini della celebrazione del Consiglio Comunale (se ci fossimo allontanati dall’Aula, sarebbe venuto meno il numero legale) e che, dei 7 consiglieri assenti, ben 4 sostengono l’Amministrazione”.

L’attacco ai dipietristi

Un’analisi che tende a lanciare la palla dall’altra parte del campo. “Con ogni probabilità, dunque, le numerose perplessità appartenevano a tanti consiglieri, anche tra le fila dei sostenitori dell’Amministrazione” sostiene Trovato.

La bordata a FdI

L’ultima stoccata è riservata ai circoli di Fratelli d’Italia, molto critici con gli astenuti e con il Pd. E così, Trovato tira in ballo la questione del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, punta di diamante di FdI, coinvolto in una inchiesta per corruzione della Procura di Palermo.

“Suggerisco, pertanto, al locale – dice Trovato – circolo di Fratelli d’Italia di occuparsi dei gravissimi problemi che riguardano proprio la contestazione, rivolta dall’autorità giudiziaria ai suoi massimi esponenti regionali, in ordine alla gestione “allegra” dei soldi pubblici. Suggerisco, infine, ai componenti dell’Amministrazione, noti oramai alla cittadinanza più per i loro predicozzi struggenti che per il buon governo, di tener conto di tutto ciò prima di scagliarsi come kamikaze contro gli assenti e gli astenuti”