Aidone: Mario Incudine canta le miniere. Assoro: un libro e la mostra sulle zolfare

Aidone ed Assoro sono i prossimi geo-evento promossi nell’ambito del progetto Si.M.Geo. – Sistema Ecomuseale del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark e dell’area del GAL Rocca di Cerere Geopark.

Il primo appuntamento è venerdì 25 luglio, nel Giardino del Museo Archeologico di Aidone. Con la collaborazione del sindaco Annamaria Raccuglia e dell’assessore alla Cultura Alessandra Mirabella, e con la partecipazione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, diretto da Carmelo Nicotra, l’evento sarà l’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e identitario dell’area, attraverso un linguaggio artistico coinvolgente e accessibile a tutti.

La serata prenderà il via alle 20 con i saluti istituzionali, l’evento musicale curato da Mario Incudine, tra i principali esponenti della world music italiana, che presenterà lo spettacolo di teatro-canzone “Surfaru e focu”. Un viaggio narrativo e musicale profondamente radicato nella storia del territorio, che si sviluppa attorno a tre grandi assi tematici: lo zolfo e le miniere, il mito e il grano.

L’altro appuntamento è fissato per sabato 26 luglio alle 18.30 nell’atrio del Municipio del Comune di Assoro, per la presentazione del libro “Il Paesaggio delle Solfare – Sicilia” di Attilio Scimone, accompagnata dall’inaugurazione della mostra fotografica dell’autore, interamente dedicata al suggestivo paesaggio delle solfare siciliane. Il volume raccoglie 212 fotografie, scattate tra il 1988 e il 1992 in venti solfare della Sicilia, e si arricchisce di testi a carattere storico, tecnico e scientifico che approfondiscono la complessità del paesaggio solfifero: dalla morfologia del territorio, alla storia e all’evoluzione di questi luoghi segnati dall’attività estrattiva.

Durante l’incontro, il professore Scimone illustrerà il contenuto del libro soffermandosi su tre temi principali: il ruolo dell’archeologia industriale delle solfare e il valore della fotografia come strumento di memoria collettiva; l’importanza del paesaggio industriale dell’Ennese per la promozione di un turismo consapevole, legato alla memoria storica e all’economia del passato; un excursus sulle principali solfare del territorio di Enna, tra cui Giumentaro, Floristella, Faccia Lavata, Zimbalio e Vodi-Bambinello.