Cerimonia a Piazza Armerina per ricordare Boris Giuliano

Nella mattinata del 21 luglio personale della Polizia di Stato di Enna ed il Comune di Piazza Armerina hanno commemorato, in occasione del 46° anniversario della scomparsa, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Giorgio Boris Giuliano.

Alle ore 09.00, presso il Cimitero di Piazza Armerina, alla presenza di autorità religiose, civili e militari, sono state deposte, dal Questore della Provincia di Enna, Dott. Salvatore Fazzino e dal Sindaco di quel Comune, due corone d’alloro sulla tomba del Dott. Giorgio Boris Giuliano.

Successivamente, alle ore 09.30, presso la Cattedrale di Piazza Armerina si è tenuta la Santa Messa.

Giorgio Boris Giuliano nacque a Piazza Armerina il 22 ottobre 1930. Alla Squadra Mobile di Palermo per dieci anni combatte con forza e determinazione le cosche mafiose.

Venne assassinato il 21 luglio 1979 con sette colpi di pistola alle spalle.

Nei mesi precedenti al suo omicidio aveva messo a segno, anche grazie alla collaborazione della Polizia statunitense, alcuni grandi successi contro Cosa Nostra. Il 18 maggio 1980 è stato insignito della Medaglia D’Oro al Valor Civile. La Questura di Enna con provvedimento del Capo della Polizia del 9 maggio 2006 ha intitolato la sede di alcuni uffici di polizia ubicati ad Enna Bassa in sua memoria. Ricordare Boris Giuliano non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di gratitudine verso chi ha lottato per la giustizia, pagando con la vita il proprio impegno.