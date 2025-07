Detriti nei filtri dei rubinetti, monta la protesta a Enna

Monta la protesta ad Enna dopo la scoperta che i filtri dei rubinetti e degli elettrodomestici si sono riempiti piccoli detriti

Le foto ed i video

Sono numerose le foto ed i video che sono stati postati sui social e rilanciati dal Comitato Senzacquaenna, i cui esponenti, tra cui la presidente, Monia Parlato ed uno degli avvocati del movimento, Gianpiero Cortese, annunciano nuove azioni legali nei confronti del gestore idrico, ancora una volta finito nel mirino.

La denuncia

“I cittadini non ne possono più di subire tutto questo” si legge in un post del Comitato che, oltre a prendersela con AcquaEnna, muove della accuse all’Ati idrico, attaccato nelle settimane scorse per non aver dato ancora seguito ad un’iniziativa finalizzata alla risoluzione del contratto con il gestore idrico.