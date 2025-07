Grave incidente sulla A19, 3 persone incastrate, traffico in tilt a Catenanuova

Un grave incidente stradale si è verificato sulla A19 in prossimità dello svincolo di Catenanuova in direzione Palermo. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, il conducente di una macchina, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finito contro il guard-rail per poi ribaltarsi.

Coinvolta una famiglia nell’incidente

Si tratta di un incidente autonomo, stando alle verifiche delle forze dell’ordine che sono impegnate nel soccorrere non solo l’automobilista ma anche altre due persone, la moglie e loro figlio. Le vittime sono state estratte dalla vettura dai vigili del fuoco del distaccamento di Leonforte e poi trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale di Enna con l’ambulanza del 118. Il traffico è paralizzato, per cui, al momento, gli inquirenti suggeriscono di prendere l’uscita di Gerbini per evitare di incolonnarsi.

L’incendio sulla A19

La situazione sulla A19, però, è pessima per via di un incendio scoppiato in prossimità dello svincolo per Caltanissetta/Agrigento sta creando rallentamenti alla circolazione nel tratto di Enna. “Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco in sicurezza sono necessari blocchi momentanei della circolazione” fanno sapere dall’Anas. Il rogo, sulla cui origini ci sono indagini in corso, è avvenuto un’area boschiva al di sopra della galleria “Fortolese”.