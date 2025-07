Un incendio scoppiato in prossimità dello svincolo per Caltanissetta/Agrigento della A19 sta creando rallentamenti alla circolazione. “Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco in sicurezza sono necessari blocchi momentanei della circolazione” fanno sapere dall’Anas. Il rogo, sulla cui origini ci sono indagini in corso, è avvenuto in un’area boschiva al di sopra della galleria “Fortolese”.