Vulcanica…Mente, nuova edizione del convegno scientifico a Enna

Torna puntuale come ogni anno “Vulcanica…Mente”, il convegno scientifico di respiro internazionale organizzato dalla Scuola Aleteia, diretta dal professore Tullio Scrimali che si terrà a Enna, giovedì 24 luglio presso l’auditorium Vittorio Guidano in via Dante, n 1 dalle ore 10,00 alle 18,00. Il titolo scelto per l’edizione 2025 è “Fitoterapia molecolare nel trattamento complesso del disagio psichico”, l’evento monografico è focalizzato su una nuova opportunità per lo psicologo clinico: imparare ad utilizzare e proporre al paziente, in integrazione con la psicoterapia, un nuovo strumento fitofarmacologico, denominato NegEnt, a base di “Terpenololo Micellare”, un composto originale, sviluppato e brevettato dal professore Tullio Scrimali, presso i laboratori di Herbal Neurocare e ricavato da arance amare e olive, oppure estratto da fiori e steli di Cannabis Sativa L., registrato come dispositivo medico presso il Ministero della Salute.

L’evento si articola in una sessione mattinale di relazioni, e in un simposio pomeridiano, tenuto dal neuropsichiatra Scrimali che approfondirà il tema dell’innovazione e integrazione tra nutraceutica, dispositivi medici edibili e pratica psicologica e dunque l’impiego di NegEnt insieme al professore Fulvio Giardina, psicologi e psicoterapeuta di grande esperienza, già presidente dell’Ordine degli Psicologi di Sicilia e consigliere nazionale dal 2014 al 2018.

In un’epoca in cui nutraceutica, fitofarmaceutica e tecnologie per la salute mentale convergono rapidamente e attraggono con più frequenza l’attenzione della collettività che punta a un nuovo benessere mentale, lo psicologo clinico si trova al centro di una vera rivoluzione. “Il format scelto – spiega Tullio Scrimali, direttore di Aleteia – esplorerà il concetto di “Psicologia 4.0”, una pratica integrata che combina interventi psicologici e psicoterapici con dispositivi medici edibili e formulazioni nutraceutiche, supportate da evidenze scientifiche robuste. Si discuterà anche di pratiche terapeutiche, talvolta osservate in ambito erboristico e omeopatico, caratterizzate, spesso, da una mera valenza placebo e senza prove di efficacia”.

L’ obiettivo dell’evento è quello di offrire uno spazio di confronto, attuale e approfondito su come innovare e far evolvere la cura psicologica e psicoterapica attraverso strumenti e approcci terapeutici sempre più personalizzati, integrati e sostenibili.

La partecipazione è gratuita e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. Si partecipa in presenza (60 persone, max le prime arrivate) e in diretta streaming su YouTube. Iscrizioni in presenza: direttamente in sede, dalle ore 09.30 alle ore 10.30

Programma dettagliato

10.30- 11.00 Tullio Scrimali (Università di Catania) Saluti di benvenuto ed introduzione al tema della giornata

Sessione di relazioni – Chair & Discussant Ambra Rinaldi, Scuola ALETEIA, Enna

11.00-11.20 -Sibilla Giangreco (Scuola ALETEIA): Dispareunia- Trattamento integrato con NegEnt Cute e

Mucose e Terapia Cognitivo- Comportamentale

11.20-11.40 – Giorgio Campo (Università Kore): Cannabidiolo micellare nello sviluppo della metacognizione: una prospettiva cognitivo-comportamentale complessa nel Disturbo Bipolare

11.40-12.00 – Barbara Perna (Scuola di Musicoterapia “Musica Ribelle”: Musicoterapia & Fitoterapia

12.00 – 12.30: Coffee break

12.30-12.40: – Nicoletta Lanza e Dario Lanza (Scuola ALETEIA, Enna): CBD e Regolazione Emotiva: un ponte tra Natura e Neuroscienze

12.40-13.00: Antonio Pellegrino (CECLA, Enna): NegEnt Panic Stopper nei Trattamenti Psicoterapici come

innovativo ed efficace strumento di coping estemporaneo

13.30 – 14.00: Discussione generale

14.00 – 15.30: Lunch break

Simposio (15.30- 17.30) – “Psicologo Clinico 4.0: Innovazione e Integrazione tra Nutraceutica Dispositivi Medici Edibili e Pratica Psicologica”

Chairing & Focus: Tullio Scrimali – Discussant: Fulvio Giardina