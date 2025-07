Pisciotto, indicata tabella di marcia per i lavori, al via a settembre

Si è svolto su richiesta del Prefetto di Enna Carolina Ippolito, l’incontro per i lavori di recupero idrogeologico della zona del Pisciotto, di competenza del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, a seguito della richiesta di intervento avanzata dal Sindaco Maurizio Dipietro.

Chi c’era all’incontro

Alla riunione hanno preso parte, oltre che lo stesso Prefetto e il primo cittadino ennese, il Capo di Gabinetto del Prefetto, il Direttore Generale dell’Ati di Enna, Ing. Guccione e, per il Dipartimento Regionale di Protezione Civile gli Ing. La Rosa e Fulco.

La tabella di marcia per i lavori

Nel corso dell’incontro i rappresentanti del Dipartimento hanno assunto formale impegno sulla tabella di marcia che dovrà portare, entro la prima metà del mese di settembre al concreto avvio dei lavori. Entro il prossimo 29 luglio, infatti, sarà emanato l’invito a partecipare destinato a dieci imprese di fiducia del Dipartimento di protezione civile. Queste avranno 15 giorni di tempo per la presentazione dell’offerta e, dunque, il 18 agosto è prevista l’apertura delle buste ed entro la prima metà di settembre l’affidamento dei lavori e il loro avvio.

“Ringrazio il Prefetto – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro- per il decisivo intervento in una vicenda i cui ritardi sono incomprensibili e nella quale non si può sempre sperare che tutto vada bene, in un contesto in cui il rischio per la pubblica e privata incolumità e per le costruzioni presenti è sempre più incombente. Confido nel puntuale rispetto degli impegni assunti nella certezza che S.E. il Prefetto vigilerà, così come farò io, per scongiurare eventuali ulteriori allungamenti dei tempi”.