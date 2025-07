Incendio sulla A19 chiuso il tratto tra Enna e Caltanissetta

E’ stata chiusa in entrambi sensi di marcia il tratto tra Enna e Caltanissetta della A19. La causa consiste in un incendio che brucia da due giorni nella zona di Fortolese.

I mezzi aerei

Sul posto due elicotteri della forestale ed un canadair della protezione civile oltre alle squadre di terra dei vigili del fuoco, forestale, protezione civile e polizia stradale di Enna, Caltanissetta e Buonfornello.

I percorsi

Per le auto che da Catania vanno a Palermo è stata istituita un’uscita obbligatoria ad Enna. Per le auto che da Palermo vanno a Catania è stata istituita un’uscita obbligatoria a Caltanissetta.

L’Ente corpo Protezione civile

In azione anche i volontari del’Ente Corpo Protezione Civile Enna, su input del dipartimento regionale di protezione civile (antincendio) e della centrale operativa 118 dí Caltanissetta. In campo 3 mezzi antincendio, 2 automezzi per distribuire acqua alla popolazione bloccata in autostrada ed un’ambulanza per eventuale assistenza.