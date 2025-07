Tir contro auto in galleria sulla A19, ci sono feriti, code di 3 km

Un nuovo incidente stradale si è verificato stamane sulla A19 nel tratto compreso tra Enna e Caltanissetta in direzione Palermo.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, ci sono più veicoli coinvolti e diversi feriti. A quanto pare, un Tir mentre stava percorrendo la galleria San Nicola ha travolto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, alcune auto.

I soccorsi ed i disagi sulla A19

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, per il soccorso alle vittime, e poi le ambulanze del 118 per prestare le prime cure e contestualmente trasferire i più gravi in ospedale. Naturalmente, si sono formati degli incolonnamenti, secondo fonti della Polstrada ci sono code di 3 km