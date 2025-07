Piazza Armerina, un fiore per rifondare le terre del Mediterraneo

Domani (Venerdì 25 luglio) a partire dalle 11, alla Pinacoteca Comunale di Piazza Armerina, si terrà la presentazione del progetto “Un fiore per rifondare le terre del Mediterraneo”.

L’iniziativa, inserita tra i Geo Eventi e sostenuta dal Si.M.Geo. – Sistema Ecomuseale del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, nasce nell’ambito del Between Festival di Piazza Armerina, importante punto di riferimento per il dialogo tra artisti provenienti dai paesi del Mediterraneo.

Nel corso della mattinata sarà possibile visionare i bozzetti dei sei artisti del mediterraneo facenti parte del progetto e l’istallazione Flower di Giuseppe La Spada.

Il progetto “Un fiore per rifondare le terre del Mediterraneo”, prevede l’installazione di sei opere d’arte visiva realizzate da giovani artisti internazionali contemporanei, selezionati per la sensibilità dimostrata verso l’arte ambientale. Le opere saranno realizzate in alcune aziende del centro della Sicilia, tra le provincie di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, e ispirate ai fiori quale simbolo di ‘Reviviscentia’ secondo il messaggio contenuto nell’ opera di Giuseppe La Spada, land e video artista siciliano che da anni collabora sui temi di ecologia, ambiente e arte.

L’ iniziativa è a cura di Licia Guccione e Solveig Cogliani, la selezione delle aziende partecipanti a cura della presidente di Confagricoltura Donna Sicilia Maria Pia Piricò.