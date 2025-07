Troina ambiente, Leanza è il nuovo presidente

Sarà Salvatore Leanza a guidare Troina Ambiente srl, la Società partecipata interamente dal Comune di Troina che gestisce “in house providing” il servizio di igiene ambientale della città. Leanza succederà Giovanni Suraniti che ha presieduto il CDA della società fin dalla sua costituzione e sarà affiancato, in qualità di componenti del Consiglio d’Amministrazione da Antonino Lombardo e da Saveria Stancampiano.

Chi è il neo presidente

Leanza, 53 anni, dottore commercialista, revisore legale, Presidente uscente del Collegio Sindacale della SRR Enna 6, nonché assessore uscente alle attività produttive e ai tributi della giunta Giachino, vanta una lunga esperienza nell’amministrazione di società.

Le parole di Leanza

“La società – dice il neo Presidente- gode di ottima salute dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, frutto di una gestione oculata che in questa sede mi sento di riconoscere pubblicamente al ragioner Suraniti, al quale va la mia gratitudine e la stima per l’immenso lavoro svolto in questi anni che lo hanno visto alla guida di Troina Ambiente e dal quale raccolgo un pesante testimone da cui trarre gli elementi indispensabili per continuare le nuove sfide di una scelta, che il Comune di Troina ha compiuto 8 anni orsono e che si è rivelata vincente, allorquando lo stesso Comune, allora guidato da Fabio Venezia, decise, con una scelta “pionieristica” per allora, di uscire dal sistema ATO per gestire in autonomia il servizio di igiene ambientale”.

“Un sentito ringraziamento va dato anche al personale della società al quale va riconosciuto il senso di responsabilità ed abnegazione profusi nello svolgimento delle mansioni loro affidate in questi anni, elementi senza i quali, la qualità del servizio che tutti i comuni ci invidiano, non poteva essere raggiunta. Sarà mia cura incontrare, quanto prima, tutto il personale con cui condividerò il mio programma di governo della società. Infine voglio ringraziare il Sindaco Alfio Giachino per la fiducia accordatami affidandomi l’incarico di Presidente del CdA della Troina Ambiente SRL che è il frutto di una collaborazione che negli anni si è consolidata sempre di più.