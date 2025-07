Scandalo rifiuti a Valguarnera, M5S, “solo litigi, si pensi a recuperare i soldi dei contribuenti”

Il M5S chiede maggiori controlli per funzionari e dirigenti del Comune dopo lo scandalo giudiziario sul sistema dei rifiuti a Valguarnera che ha coinvolto, oltre alla ditta della nettezza urbana, anche i vertici della macchina amministrativa del Municipio. A parere degli esponenti del M5S, da Valguarnera si assiste ad un fragoroso silenzio.

Dove sono i controlli?

“Aspettavamo – dicono dal M5S – che la classe dirigente cittadina prendesse atto della situazione ed indicasse delle misure affinché fatti del genere non potessero più ripetersi. Quando arriva la magistratura il danno ai cittadini è già stato fatto ed i soldi pubblici sono eventualmente stati già sperperati o rubati. Prevenire con adeguati controlli e procedure amministrative è compito della classe dirigente”.

Il M5S alla classe dirigente

Il M5S sprona il Governo della città a fare qualcosa: un’esortazione alla Nanni Moretti nel film Aprile “Apprezzeremo anche che ci indichino quale strada la nostra comunità intenda percorrere, nel caso le accuse dovessero rivelarsi fondate, per recuperare le somme che sono state truffate e rubate. Oramai da due settimane – dichiara Francesco Russo, responsabile del gruppo M5S di Valguarnera Caropepe – assistiamo a litigi ed accuse reciproche per fare solo polemica, senza nulla di utile per la città. Come tutti, anche noi ci auguriamo che gli indagati possano chiarire in maniera positiva la loro posizione con la magistratura, ma questo non può bastare, non basta dire attendiamo le indagini. Il quadro indiziario e le accuse (ancora da provare) sono particolarmente gravi, non si può far finta di niente”.