Maratona di calcio a 5 a Raddusa, trionfa una squadra di Piazza Armerina

di Salvatore Christian Parlacino

Una vera e propria maratona di calcio a 5 ha acceso il campo sportivo “Angelina Arena” di Raddusa, trasformando il cuore del Calatino in un palcoscenico di sport, amicizia e passione. Dalle 18:00 fino a oltre la mezzanotte, nove squadre composte da ragazzi tra i 14 e i 19 anni si sono sfidate in un torneo no-stop che ha visto la partecipazione di oltre 80 giovani atleti provenienti da tutto il circondario: Castel di Iudica, Ramacca, Aidone, Piazza Armerina, Agira ed Enna.

La manifestazione

Una giornata memorabile, non solo per l’alto tasso tecnico mostrato in campo, ma anche per l’energia e la dedizione di chi ha reso possibile l’evento: un gruppo di giovanissimi organizzatori composto da Guido Parlacino, Giuseppe Leanza, Giuseppe Pio Rizzo e Antonino Cardaci, con il prezioso supporto dell’amico e cugino Fatao Terranova, giovane promessa del calcio approdato da poco al Genoa in Serie A. Proprio per gli impegni contrattuali con la società rossoblù, Terranova non ha potuto calcare il terreno di gioco, ma non ha fatto mancare la sua presenza e il suo sostegno fuori dal campo.

Fondamentale il supporto dell’Atletico Raddusa, sempre attento a coltivare lo sport giovanile sul territorio, e in particolare di Rosario Garao e Silvio Leanza, che hanno messo a disposizione risorse, logistica e tanta esperienza.

Il torneo si è svolto con la formula a scontro diretto: partite da 15 minuti a tempo unico, arbitrate dal giovane ma instancabile Salvatore Leonardi, che ha diretto con attenzione e imparzialità ogni match, mantenendo ordine e sportività per oltre sei ore consecutive.

A rendere ancora più prestigioso l’evento, la partecipazione di cinque giovani calciatori professionisti già inseriti nei settori giovanili di squadre di Serie C, D e professionistiche: Giuseppe Rizzo, Under 15 del Catania Calcio (Raddusa); Caputo Thomas, Under 16 del Catania Calcio (Raddusa); Walter Piazza, Under 16 del Perugia Calcio (Piazza Armerina); Cigna Gaetano, Under 15 del Catania Calcio (Raddusa); Alessandro Velardita, portiere dell’Enna Calcio (Serie D – Piazza Armerina)

Il trionfo dei piazzesi

A trionfare nel torneo è stata la squadra Spaedil di Piazza Armerina, tra le più giovani in campo, che ha avuto la meglio nella finalissima sulla tenace A45MAgnum, classificatasi al secondo posto.

I premi individuali sono andati a tre autentici protagonisti del torneo:

Capocannoniere: Giuseppe Cardaci (Raddusa)

Miglior portiere: Pietro Parisi

Miglior giocatore: Salvatore Spallina

Una serata che ha messo in risalto non solo il talento in campo, ma anche la capacità organizzativa e la voglia di fare dei giovani raddusani. Raddusa si conferma, ancora una volta, crocevia di manifestazioni sportive di grande valore, grazie all’impegno dei suoi abitanti e alla qualità dei suoi impianti sportivi, come il moderno “Angelina Arena”.

La serata si è conclusa con applausi, sorrisi e un messaggio forte e chiaro: quando i giovani si uniscono per lo sport, nascono eventi straordinari. Raddusa c’è, e continua a brillare nel panorama calcistico giovanile siciliano.