Ondate di calore, incontro tra Asp ed ospiti delle Residenze sociosanitarie

In occasione del periodo di Sorveglianza per le Ondate di Calore coordinato dal Ministero della Salute, l’UOS Educazione e Promozione alla Salute Aziendale dell’ASP di Enna, diretta dalla dott.ssa Eleonora Caramanna, ha organizzato l’incontro informativo/educativo rivolto agli anziani, ai loro familiari e agli operatori (socio assistenziali, sanitari e responsabili) della Residenza Socio Sanitaria “La Casa del Cuore” di Piazza Armerina. L’obiettivo dell’incontro, condotto il 21 luglio 2025 dalle psicologhe Vera Arena e Carmen Cristina Pulvirenti, è stato principalmente quello di sensibilizzare circa gli effetti negativi sulla salute delle ondate di calore e dell’eccessiva esposizione ai raggi UV, fornendo preziose informazioni per proteggere le persone fragili, con particolare attenzione agli anziani, dal caldo intenso e dai raggi solari.Durante l’incontro sono stati altresì trattati altri due temi fondamentali per la prevenzione e la tutela della salute delle persone over 65 anni: la prevenzione degli incidenti negli ambienti di vita e la promozione della sicurezza stradale.

“Cogliamo l’occasione per informare la popolazione che proprio in questi giorni la Sicilia è interessata da un’Ondata di Calore, con temperature elevate che potrebbero raggiungere o superare i 40°”, hanno evidenziato le operatrici. “Invitiamo la popolazione a prendere visione dei bollettini sulle Ondate di Calore nei seguenti siti: Protezione Civile Sicilia: https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=80 Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/bollettini-sulle-ondate-di-calore-0/

I consigli per difendersi dal calore eccessivo: non uscire nelle ore più calde ed evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00); migliorare l’ambiente domestico e di lavoro, scherma le finestre esposte al sole con tende e oscuranti; usa l’aria condizionata, ma evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna (una temperatura tra 25-27°C con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno). Quando la temperatura interna supera i 32°C, l’uso del ventilatore è sconsigliato. Altre raccomandozioni per la salute: bere molti liquidi, moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina ed evitare bevande alcoliche. Seguire un’alimentazione corretta, privilegiamo cibi freschi, facilmente digeribili e ricchi di acqua. In auto, ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, anche se la vettura è dotata di un impianto di ventilazione: se ci si deve mettere in viaggio, evitare le ore più calde della giornata; non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi. Evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata. Importante è offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.