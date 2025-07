Scontro frontale sulla Sp4 tra 2 auto, coinvolta famiglia belga, 5 feriti, uno è grave

Scontro frontale sulla sp 4, la strada che da Valguarnera porta a Dittaino, tra una Renault, a bordo della quale viaggiava una famiglia di turisti belgi e una Porsche alla cui guida era un uomo di Valguarnera.

Il numero di feriti

5 i feriti uno dei quali è stato portato, in gravi condizioni, con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, due sono ricoverati a Catania e gli altri due all’ospedale di Enna. Traffico in tilt nell’ennese . Sulla sp 4 teatro dello scontro frontale era stato, infatti, deviato il transito dopo la chiusura dell’autostrada per un incidente ad un tir nel quale è morto il conducente e che ha provocato un vasto incendio che ha bloccato anche la strada provinciale 192, anche questa chiusa al traffico.

La catena di incidenti

Un secondo incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Dittaino a causa della combustione di un camion che ha fatto incendiare i rifiuti di un centro di stoccaggio. Il traffico ora è deviato sulla strada 121, che da Leonforte porta a Mulinello