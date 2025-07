Acqua torbida, la diffida del Comitato, “rischi per la salute, si intervenga”

Il Comitato Senzacquaenna ha presentato segnalazioni e diffide all’Ufficio igiene del Comune di Enna, al sindaco di Enna, all’Ati, ad AcquaEnna ed al presidente del Libero consorzio in merito alla qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti.

Le segnalazioni

Nelle settimane scorse, numerosi residenti di Enna hanno denunciato la presenza di detriti mentre il sindaco di Regalbuto ha evidenziato, come emerso in una lettera inviata al gestore, la presenza di acqua torbida, inoltre l’amministrazione di Agira ha sollevato il caso di miasmi provenienti dal depuratore. Da parta sua, AcquaEnna ha comunicato che, al termine delle verifiche, non sono risultate delle criticità.

I rischi per la saluti sollevati dal Comitato

Il Comitato Senzacquaenna, rappresentato dalla presidente Monia Parlato, ritiene, invece, che siano necessari degli “interventi immediati con annesse spiegazioni sulla condizione dell’acqua e sul rischio epidemiologico che corre la cittadinanza usufruendo del servizio idrico”.