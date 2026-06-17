Teatro e scuola a Enna, successo per “Ifigenia alla fine del mondo” del De Amicis

Teatro Comunale Francesco Paolo Neglia gremito e lunghi applausi al termine di “Ifigenia alla fine del mondo”, spettacolo dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis” – plesso Garibaldi, scritto e diretto da Filippa Ilardo. La rappresentazione ha concluso un percorso laboratoriale che ha coinvolto decine di studenti in un progetto dedicato al teatro come strumento di educazione civica e riflessione contemporanea.

Dal mito alla distopia

Partendo dalla figura di Ifigenia, destinata secondo il mito al sacrificio per consentire la partenza della spedizione achea verso Troia, la drammaturgia immagina un futuro segnato da crisi ambientali, conflitti e crescenti disuguaglianze. In questo scenario, le élite progettano la fuga verso Marte, mentre riaffiora la domanda centrale della tragedia classica: chi è chiamato a pagare il prezzo della salvezza collettiva.

Attraverso personaggi come Cassandra, Agamennone e Ulisse, lo spettacolo propone una riflessione sui meccanismi del potere, sulle responsabilità politiche e sulle scelte compiute in nome della sicurezza e dell’interesse generale.

L’intelligenza artificiale come nuovo oracolo

Tra gli elementi più significativi della messinscena figura un oracolo contemporaneo trasformato in una sofisticata intelligenza artificiale. Capace di fornire risposte a qualsiasi quesito, il sistema si confronta però con l’interrogativo fondamentale che attraversa l’intera vicenda: esiste ancora una speranza per il futuro dell’umanità.

Al centro della narrazione resta Ifigenia, rappresentata non come vittima passiva ma come giovane protagonista consapevole delle proprie scelte. La costruzione scenica si sviluppa attraverso immagini corali che evocano comunità in fuga, paesaggi umani e società alla ricerca di una direzione.

Il progetto educativo

Lo spettacolo è stato realizzato con le coreografie di Rosanna Di Cara, gli oggetti di scena di Gaetano Alessandra, le scenografie di Davide Roffinella e il tutoraggio di Lucio Giunta. Sul palco si sono alternati 34 studenti, protagonisti di una prova che ha restituito al pubblico il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico.

L’iniziativa rientra nel progetto “Legalità in scena: teatro per la convivenza civile”, promosso dall’Istituto Comprensivo De Amicis e sostenuto dalla dirigente scolastica Marinella Adamo. Obiettivo del percorso è utilizzare il linguaggio teatrale come occasione di crescita culturale, sviluppo del pensiero critico e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Con “Ifigenia alla fine del mondo”, la scuola ennese propone una rilettura contemporanea del patrimonio classico, affidando agli studenti temi che spaziano dall’emergenza ambientale all’etica della tecnologia, fino alle responsabilità individuali e collettive di fronte alle sfide del presente.