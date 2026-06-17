Yoga Day Festival: due giorni tra benessere, cultura e natura

Due giornate dedicate al benessere, alla cultura e alle discipline olistiche animeranno il Castello di Lombardia sabato 20 e domenica 21 giugno in occasione della quarta edizione dello Yoga Day Festival, manifestazione promossa dall’associazione Olistica APS con il patrocinio del Comune di Enna.

L’evento, organizzato in concomitanza con la Giornata internazionale dello Yoga, proporrà un programma articolato che affianca alle pratiche corporee incontri culturali, attività per famiglie, laboratori artigianali, momenti di approfondimento scientifico e spazi dedicati all’alimentazione e alla sostenibilità.

Per l’intero fine settimana il principale monumento della città ospiterà insegnanti, operatori del benessere, ricercatori, artisti e professionisti provenienti da diverse regioni italiane, offrendo ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi a discipline differenti, indipendentemente dal livello di esperienza.

Yoga, conferenze e attività per tutte le età

Ampio spazio sarà dedicato alle pratiche yoga, con lezioni e workshop che spazieranno dall’Iyengar Yoga all’Ashtanga, dall’Hatha al Vinyasa, fino al Kundalini Yoga, allo Yoga Nidra e al Bhakti Yoga. In programma anche attività legate alla bioenergetica, alla meditazione, alla musicoterapia e ai cosiddetti bagni sonori realizzati attraverso gong, campane armoniche e strumenti vibrazionali.

Accanto alle pratiche corporee sono previsti incontri e conferenze dedicati a temi quali alimentazione, salute, genitorialità e qualità della vita. Tra gli interventi annunciati figurano quelli dell’Università Kore di Enna sui benefici dello yoga, della nutrizionista Silvia Consolo, degli psicoterapeuti Concetta Amata e Davide Bennardo e della ricercatrice Luciana Virna Scalone.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche la presentazione di libri e momenti di dialogo con gli autori. Un ruolo centrale sarà inoltre affidato alla danza, proposta come forma di espressione culturale e movimento, con appuntamenti dedicati alle tradizioni del Sud Italia, alle danze africane e alle contaminazioni tra culture differenti.

Il festival comprenderà inoltre mercatini, aree benessere, laboratori artigianali, spazi dedicati ai bambini e un’area food & beverage. L’ingresso è libero con tesseramento all’associazione organizzatrice, mentre la partecipazione alle attività è soggetta a contributo. Per agevolare la fruizione delle iniziative è disponibile un pass che consente l’accesso a tutte le attività previste dal programma.

L’iniziativa coinvolge anche numerose realtà imprenditoriali, associative e ricettive del territorio, che collaborano all’organizzazione dell’evento e all’accoglienza dei visitatori attesi a Enna nel fine settimana. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.